Cariocas e turistas curtem domingo de sol na piscina do Parque Lage

A celebração, que comemora o início do novo semestre letivo da Escola de Artes Visuais, liberou a famosa piscina, das 12h às 17h, para todos os visitantes. Para alguns deles, essa foi a realização de um sonho. Rio - Neste domingo (6), cariocas e turistas puderam aproveitar o dia de sol na piscina do Parque Lage, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, que foi aberta para a programação do espaço "Ocupação EAV" . Entre adultos e crianças, diversas pessoas deram um mergulho e se divertiram no local.A celebração, que comemora o início do novo semestre letivo da Escola de Artes Visuais, liberou a famosa piscina, das 12h às 17h, para todos os visitantes. Para alguns deles, essa foi a realização de um sonho.

É o caso do curitibano Eduardo Jericó. Ex-morador do Rio, ele conta que todas as vezes que visita a cidade, vai até o Parque Lage matar a saudade e tirar a famosa foto em frente à piscina. Desta vez, ele se surpreendeu ao saber que poderia entrar nas águas.



"A grande experiência é que o Parque Lage é um ponto turístico onde todo mundo vai, é um clássico bater uma foto naquele espelho d'água e o Cristo ao fundo. E todas as vezes que eu ia ali, sempre falava: 'caramba mano, queria dar um mergulhão aí'. Eu consigo comparar que a sensação de mergulhar no Parque Lage, é a mesma que você ir no Cristo Redentor e você poder bater uma foto do braço do Cristo. Eu acho que essa é a comparação. Bater uma foto dentro da piscina não é para não é pra qualquer um", expôs.

Na foto, Eduardo Jericó (de barba), curtindo o domingo de sol na piscina do Parque Lage Cléber Mendes/Agência O Dia



Segundo ele, ver a piscina cheia foi uma bela surpresa, já que, sempre faz questão de levar amigos e colegas turistas para conhecerem o local que tomou seu coração. “A piscina estar cheia me surpreendeu. E vou dizer mais, quem não foi perdeu, porque a água estava incrível na medida certa”, disse.



A carioca Vanessa Lobo relatou que soube da abertura da piscina através de uma amiga, que é aluna das Artes Visuais no local. Pelas redes sociais, a colega fez o convite e as duas marcaram de se encontrar para curtir o domingo. Para ela, a experiência de poder mergulhar na piscina do Parque Lage entrou na sua “galeria de boas lembranças”.



"O Parque Lage é lindo e sempre achei um desperdício essa piscina linda, enorme sem a alegria das pessoas ali. Ao saber que a piscina estaria aberta fiquei muito feliz. Infelizmente não frequento tanto quanto gostaria. Acabo indo em momentos pontuais. De alguns desses momentos tenho boas lembranças. O dia de hoje vai entrar nessa galeria de "Boas lembranças no Parque Lage" - lugar muito agradável para encontrar pessoas queridas e de conhecer gente nova com programação incrível", desabafou.

Na foto, Vanessa Lobo, aproveitando o domingo de sol na piscina do Parque Lage Cléber Mendes/Agência O Dia



Ainda de acordo com Vanessa, o dia de inverno com cara de verão tornou a oportunidade ainda mais convidativa. "Estava mesmo com cara de verão e muito gostoso! Espero que essa iniciativa de abrir a piscina para o público aconteça mais vezes".



Já o recifense Williamis Queiroz contou que veio para o Rio de Janeiro a trabalho, mas não deixa de curtir os pontos turísticos da cidade sempre que sobra algum tempo disponível. Neste domingo, foi pego de surpresa no Parque Lage com a piscina aberta para banho.



"O restaurante de lá serve uma comida muito boa, inicialmente fomos lá para comer. A piscina estar aberta me surpreendeu muito, até porque eu fui lá para tirar a famosa foto do lado de fora", relatou.