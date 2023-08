Jovem é morto a tiros em abordagem da PM após sair de baile funk no Morro do Santo Amaro

Rio - Guilherme Lucas Martins Matias, de 26 anos, morreu baleado durante uma abordagem da PM, na manhã deste domingo (6), no bairro do Catete, na Zona Sul, após sair com amigos de um baile funk no Morro do Santo Amaro. Outros dois jovens, Paulo Rhodney do Nascimento de Jesus e Matheus Coutinho Martins da Silva, ficaram feridos na ação. Guilherme morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Em depoimento à 5ª DP (Centro), que investiga o caso, os policiais envolvidos afirmaram que um Renault Clio de cor azul, que estava na Rua Santo Amaro, entrou na Rua do Fialho na contramão. Um dos policiais, então, foi para o meio da pista, em frente ao veículo, fazendo sinal para que parasse, o que não aconteceu.

Ainda segundo o depoimento dos PMs, o motorista, identificado como Guilherme Coutinho Martins da Silva, acelerou o veículo contra o agente, que conseguiu sair da frente do carro. O PM que atirou disse que percebeu que o passageiro do banco do carona estava com uma pistola prateada apontada em sua direção e que por isso efetuou sete disparos contra o veículo.

Também de acordo com o depoimento do policiais militares, após o confronto, eles informaram via rádio que havia um veículo em direção a área do 5º BPM (Santa Teresa) e que não sabiam ao certo quantas pessoas estavam no carro.

Em seguida, os policiais compareceram à 9ª DP (Catete) para registrar a ocorrência. Os policiais afirmaram em depoimento que, após realizado o boletim de ocorrência, receberam informações de que três ocupantes do veículo tinham dado entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, na Praça da República, em veículos diferentes. No momento da abordagem policial, o Renault Clio estava ocupado por quatro jovens: além de Guilherme Lucas, Guilherme Coutinho e Paulo Rhodney, Matheus Coutinho Martins da Silva.

A Polícia Civil informou que a arma do policial militar envolvido na ação foi apreendida e as câmeras corporais solicitadas para perícia - esta última informação também confirmada pela PM. A investigação está em andamento na 5ª DP. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM) acompanha o caso. A PM também afirmou que determinou a instauração de um procedimento para apurar internamente as circunstâncias do fato.



A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que Paulo Rodney já recebeu alta e que Matheus da Silva encontra-se estável.

GUilherme Coutinho e Paulo Rodney também foram ouvidos pela Polícia Civil e liberados.

Uma manifestação contra a ação dos policiais ocupou, na tarde deste domingo (6), uma faixa do elevado 31 de março, altura da saída do túnel Santa Bárbara, sentido Centro, em Laranjeiras, bairro da Zona Sul. A Polícia Militar, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e a Guarda Municipal estão no local. Não houve prisões e feridos.



A Rua Pinheiro Machado ficou interditada na altura do Viaduto Jardel Filho por cerca de uma hora. O desvio foi realizado pela Rua Engenheiro Moacir Reis e Rua das Laranjeiras.