santo do dia

São Sisto II

foi um papa do século III que liderou a Igreja Católica em um período de perseguição. Em 6 de agosto de 258, Sisto II e quatro de seus diáconos - Januário, Vicente, Lourenço e outro companheiro - foram presos enquanto celebravam a Eucaristia nas catacumbas de São Calisto, em Roma. Eles foram levados pelas autoridades e ordenados a abandonar sua fé. Porém, se recusaram a renunciar a Jesus Cristo e a adorar os deuses romanos. Como resultado, foram mortos. "Aos mártires pedimos a fortaleza da fé contra as tentações que vivemos constantemente, além da sabedoria para superar as provações, perseguições e luta".