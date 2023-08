Muita história quente para ser contada

Uma paixão em comum uniu 10 pessoas com o mesmo objetivo: homenagear com um livro especial o bairro de Bangu, que completou 350 anos em março. O lançamento será em 2 de setembro em lugar a ser definido no próprio bairro da Zona Oeste, famoso por suas altas temperaturas no verão.

Para provar que Bangu vai além do título de bairro mais quente do Rio, o coletivo se uniu para contar sua história por meio de 38 biografias. Alguns personagens são conhecidos, outros nem tanto, mas todos têm importância na região.

Entre eles estão o escritor José Mauro de Vasconcelos, autor de 'Meu Pé de Laranja Lima', a Miss Bangu Edda Soares Pinto, o contraventor Castor de Andrade e nomes importantes do futebol, como Domingos da Guia e Zózimo.

Há também cenários, como a Fazenda Bangu e a famosa fábrica de tecidos. Um dos autores, Paulo Vitor Braga, apresentou a ideia de comemorar o aniversário com o livro ao presidente do Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos, Benevenuto Rovere Neto, que abraçou o projeto. "Um livro acaba sendo um documento perpétuo", justificou Braga.