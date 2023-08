Trajetória narrada por personagens

O professor de História e editor do livro Vinicius Cardoso viu que contar a história dos 350 anos de Bangu de forma tradicional, cronológica, daria uma "enciclopédia" e seria comercialmente inviável. Por isso veio a ideia de fazer a narrativa pela vida dos personagens.

"A gente começa com um pioneiro na região, Manoel de Barcellos Domingues, um capitão do engenho que fundou a capela de Nossa Senhora do Desterro do Campo Grande em terras de Bangu e deu início à história do bairro", explicou Vinicius Cardoso.

O livro termina com o padre Mário Nogueira Filho, pároco residente da paróquia São Sebastião e Santa Cecília de Bangu, que morreu em 2020, de complicações da Covid-19.

"A gente tentou trazer personagens, cada um importante em uma determinada época", assinalou o editor.