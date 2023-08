Utilização de celular em sala de aula na rede municipal é proibida

Rio - A prefeitura do Rio proibiu o uso de aparelhos celulares nas salas de aula da rede municipal. A determinação foi publicada nesta segunda-feira (7), no Diário Oficial da cidade. A medida impede a utilização de qualquer dispositivo tecnológico, como tablets e computadores, dentro dos espaços de ensino, durante a explicação do professor ou em trabalhos individuais ou coletivos.



Os alunos poderão utilizar o celular caso seja liberado pelo educador para fins pedagógicos. Os estudantes que necessitarem do dispositivo devido deficiência ou problemas de saúde terão acesso sem restrições.



Antônia Burke, responsável pelo Programa Raízes, projeto socioemocional do Grupo Raiz Educação, explica sobre como essa imposição precisa ser repassada aos jovens. "Celular e sala de aula realmente não combinam. Mas isso não pode ser simplesmente algo imposto aos alunos. É preciso explicar as razões da regra, apresentar os riscos, fazer com que o aluno entenda que não está sendo prejudicado. Todos nós temos dificuldade de desconectar, por que seria diferente para uma criança? Esse assunto precisa ser pauta em sala de aula", comentou.

Ela também complementa abordando a questão dos malefícios que essa adaptação feita de maneira falha pode acarretar aos alunos. "Eles precisam ser levados à reflexão para realmente entenderem o porquê da medida. Além disso, a escola precisa oferecer um canal claro de comunicação. Se um responsável precisar falar com o aluno ou se um aluno quiser se comunicar com a família, precisa saber exatamente o número de contato e ter certeza de que será atendido prontamente. Se isso não acontecer, a medida tende a gerar ansiedade", falou.



Os aparelhos eletrônicos deverão ser guardados na mochila ou bolsa do próprio aluno, desligado ou ligado em modo silencioso e sem vibração. E quando liberados para uso, também devem permanecer nesta configuração.



O professor Anderson de Aguiar, da Escola Municipal Vereador Moysés Ramalho, comenta sobre os problemas e dificuldades de propor o uso dos dispositivos em sala. “A utilização do celular pelo aluno na sala de aula exige uma adequação do próprio professor, como utilização na construção do conhecimento. Além disso, todos os alunos têm acesso à internet? Se houver acesso a internet, há a possibilidade de uma construção de pesquisa, caso contrário a educação estará fadada ao fracasso”, disse.

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Iuri Corsini*