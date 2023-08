Parque Glória Maria inaugura mural em homenagem à jornalista

Rio - O Parque Glória Maria, antigo Parque das Ruínas, em Santa Teresa, recebeu, neste domingo (6), a artista RafaMon, para criar um mural em homenagem à jornalista, que faleceu no dia 2 de fevereiro deste ano. Organizado em parceria com a Prefeitura do Rio, o evento contou com a presença do Secretário Municipal de Cultura, Marcelo Calero, e as filhas da homenageada.

Em suas redes sociais, a artista disse estar emocionada por ter realizado essa obra.



Ontem eu pintei a gigante Glória Maria no Parque das Ruínas em Santa Teresa. Que alegria poder abraçar suas duas filhas orgulhosas pic.twitter.com/ShYNRqlDTg — Rafamon (@arafamon) August 7, 2023

Internautas elogiaram a homenagem, e relembraram a história de Glória Maria. "Que lindo! Glória foi muito importante, inesquecível e precisa ser lembrada"; "Por ser negra, venceu obstáculos e reagiu com sutileza ao preconceito. Fez história no Brasil e no mundo"; "Um exemplo de mulher", foram alguns dos comentários feitos na publicação.

O Centro Cultural do Parque Glória Maria funciona de terça a domingo, das 9h às 18h.