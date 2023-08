SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO, um homem de fé e oração, nasceu na Espanha, no ano de 1170. Seu pai tentou fazer com que ficasse entusiasmado por armas, porém sua mãe o tornou mais próximo de religiosos, despertando a vocação. Ele acolheu o chamado ao sacerdócio em 1203, sendo nomeado cônego, e logo no ano seguinte foi para Roma, para obter a licença do Papa para evangelizar bárbaros pagãos. Quando os hereges se depararam com a sua luz, muitos aderiram à Verdade.