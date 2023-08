Santander permitirá que cliente parcele pagamento de compra feita à vista nos cartões

O Santander Brasil vai permitir que os clientes parcelem o pagamento de compras feitas à vista no cartão de crédito. O pagamento ao estabelecimento comercial continuará sendo à vista, mas o da compra específica ao banco será dividido. Poderão ser parceladas compras com valores a partir de R$ 100, nacionais ou internacionais.



A linha de crédito estará disponível para clientes de todos os cartões de crédito do banco, exceto os de bandeira American Express. Para parcelar uma compra, ela precisa estar aprovada e lançada na fatura em aberto. O cliente escolhe a compra que quer parcelar e simula as condições.



O parcelamento será em até 36 vezes, com taxas entre 1,59% e 2,69% mensais. O banco acredita que o produto será usado em uma série de compras, emergenciais ou não, ou mesmo para parcelar compras em estabelecimentos que não aceitem parcelamento. O cliente pode optar por cancelar a operação até sete dias corridos após a contratação, ou depois disso, por antecipar parcelas com desconto no valor dos juros.



"O produto, que está já disponível no app Way, oferece flexibilidade ao usuário, uma vez que será possível parcelar até cinco transações por fatura", diz o diretor de Cartões e Pagamentos Digitais do Santander, Rogério Panca.