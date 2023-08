Dono e gerente de oficina são presos por receptação na Zona Norte

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (8), durante uma operação da Polícia Civil com objetivo de coibir o roubo de veículos na Zona Norte do Rio. Brandon da Paixão Rodrigues e Leandro Gonçalves de Macedo trabalhavam em uma oficina apontada como o principal destino de motos roubadas por criminosos do Complexo do Chapadão.

Os suspeitos, que seriam dono e gerente do estabelecimento, estavam sendo monitorados por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Nesta terça-feira, os agentes foram à oficina, na Pavuna, e prenderam a dupla.

No local, foram apreendidas três veículos. Uma moto da marca Suzuki, modelo V-Strom 100, em processo de desmanche e com indícios de adulteração; parte de uma motocicleta Yamaha Nmax, produto de um roubo, e uma PCX que estava sendo usada por Brandon, mas havia sido roubada há cerca de quatro anos.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por receptação e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.