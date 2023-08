Corpo de Aracy Balabanian é cremado no Rio após velório aberto ao público

A despedida recebeu familiares, amigos e fãs da atriz, reconhecida por sua enorme contribuição para o segmento artístico. Após o velório, o corpo seguiu para o Cemitério da Penitência, onde amigos próximos e familiares se reuniram para o último adeus. Entre os presentes, estavam os colegas de profissão Claudia Raia, Mariana Ximenes, Luis Miranda, Claudia Rodrigues, Marisa Orth, Beth Goulart, Marieta Severo e Julia Lemmertz. O autor de novelas Silvio de Abreu também se despediu da amiga.

Um dos momentos emocionantes do velório foi o beijo que Tony Ramos deu na testa da veterana. Amigos há mais de cinco décadas, Aracy Balabanian era madrinha de casamento do ator com Lidiane Celi Minati. O casal subiu ao altar em 1969.

Aracy Balabanian morreu na manhã desta segunda-feira. A veterana estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul da cidade. A artista foi diagnosticada com câncer de pulmão no final de 2022. Uma das últimas aparições da atriz foi no dia 16 de julho, quando visitou Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.