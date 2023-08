Milícia e tráfico disputam região

Desde o ano passado, o número de confrontos tem aumentado na região. Em um deles, em janeiro deste ano, o jovem Nathan Nóbrega de Almeida, de 22 anos, foi atingido por uma bala perdida na esquina das Ruas Estevão de Carvalho e Francisco Bacuri. O local fica a 500 metros de onde Zico foi morto na segunda-feira.

Já no último dia 31 de julho, a policial militar Priscila Santos Martins trafegava pela Rua Enéas Martins, a mesma do ataque a tiros, quando foi abordada por criminosos, que faziam uma falsa blitz para praticar assaltos. Ela reagiu e foi baleada na perna. A PM atribuiu a tentativa de assalto a criminosos do Chapadão.

A terceira vítima fatal do tiroteio de segunda não tinha qualquer relação com Zico Bacana. O garçom Marlon dos Santos estava passando pelo local e foi atingido pelos tiros.