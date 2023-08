Venho, através dessa coluna, pedir o reparo do vazamento na Rua Paula Nei, do lado do muro da Escola Municipal Carlos Maul, em Realengo. Informo também que vieram consertar há uns 15 dias, porém não adiantou e o vazamento continua. Também está acontecendo algo parecido na Rua da Gazela, próximo ao bloco 75, sendo possivelmente esgoto. Espero que resolvam.