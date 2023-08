Torcedora argentina é presa por racismo contra policial no estádio do Maracanã

Rio - Uma torcedora argentina foi presa em flagrante por suspeita de atos racistas, na noite desta terça-feira (8), no estádio do Maracanã, em partida de volta das oitavas de finais da Copa Libertadores, entre Fluminense e Argentinos Juniors.



O crime teria acontecido durante uma confusão generalizada na torcida visitante, que estava localizada no setor Norte superior. Segundo a PM, os agentes precisaram entrar em confronto com os torcedores, quando um policial que ajudava a conter o tumulto teria sido vítima das agressões verbais da mulher.

Ainda na briga, um segurança que presta serviço para o estádio e uma agente do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) foram agredidos, segundo informado pela PM.



A corporação diz que o BEPE precisou utilizar armamento de menor potencial letal para estabilizar o local. Dois visitantes foram detidos pelos agentes e conduzidos à Vara de Execuções Penais (VEP) do estádio. Além disso, no setor Leste superior, um torcedor foi preso acusado de ter agredido uma funcionária de um dos bares do estádio, também sendo apresentado à VEP.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que policiais agridem um homem na arquibancada. O torcedor recebe golpes de cassetete nas costas de três oficiais, enquanto tenta se defender.João Paulo Carmo, que foi à partida para acompanhar o Fluminense, disse ter escutado disparos durante a confusão. “Eu estava logo abaixo de onde aconteceu a briga, e durante o jogo teve um momento que todo mundo desviou a atenção para isso. Deu para ouvir os disparos, alguém falou que foi de borracha e outra pessoa que foi de arma de fogo”, comentou. Um conflito entre torcedores do Fluminense e do Argentinos Juniors, também ocorrido na tarde desta terça-feira (08), virou caso de polícia , na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as cenas de agressão na orla da praia. Os estrangeiros estavam hospedados no Hotel Windsor, que em nota, afirma estar colaborando com as autoridades para que o caso seja esclarecido e as devidas providências sejam tomadas.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para controlar o local. Segundo o comando da unidade, três pessoas foram detidas na ação e conduzidas à 12ª DP (Copacabana), para prestar maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.