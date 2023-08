Com piscina e churrasqueira, casa de luxo irregular é demolida na Rocinha

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu, na manhã desta quarta-feira (9), uma casa de luxo construída de forma irregular na parte alta da comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o imóvel, de dois andares, possuía 450 metros quadrados.

Localizada na região conhecida como Roça, a casa, de acordo com engenheiros, foi erguida com um investimento de cerca de R$ 1 milhão. O imóvel possuía, ainda, uma área de lazer com uma grande piscina de três metros de profundidade, com escorrega e cascata.

Em nota, a Seop informou que a construção foi feita de forma irregular, sem nenhum acompanhamento técnico e podia trazer riscos à vida dos responsáveis e dos moradores do entorno. A piscina possuía 100 mil litros de água, o que aumenta o peso da construção sobre uma região instável.



O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, contou sobre a demolição. "Hoje, na Rocinha, demolimos uma construção de luxo com piscina. É uma estrutura que coloca em risco a vida das pessoas. Nosso objetivo é preservar vidas e evitar tragédias. São construções sem acompanhamento técnico", afirmou o secretário.



Segundo a Seop, a área de lazer já estava sendo usada, pois a equipe encontrou churrasqueira, carvão, sacos de lixo com garrafa de bebidas alcoólicas vazias.

Além da Seop, agentes da Secretaria de Conservação também participaram da operação.