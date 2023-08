Moro no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte da cidade do Rio De Janeiro, onde fica a Rua Antenor Nascentes, que está horrível. Já faz um mês que a Comlurb não aparece para capinar e fazer serviços básicos de limpeza. Os moradores se uniram para fazer ligações, formalizar as reclamações, mas até agora ninguém apareceu. A rua parece abandonada, está um lixo. É um absurdo termos que nos esforçar tanto para receber algo que é do nosso direito.