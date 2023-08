Em Engenheiro Leal, na Zona Norte, na esquina entre as ruas Iguaçu e Sidônio Paes, perto do Viaduto José Lins do Rego, os postes têm câmeras de monitoramento que jamais funcionaram. Começando a partir disso, já está errado. O problema maior é que quando ocorrem vários roubos ou ações criminosas, ficamos sem imagens ou provas concretas. Por favor, consertem.