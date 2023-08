Uma onda de assaltos vem ocorrendo no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu. Quem passa na Estrada Mato Grosso é alvo porque os bandidos assaltam de todas as formas: a pé, de bicicleta, moto ou carro, diariamente, entre 4h e 9h e entre 17h e 23h. Precisamos de uma viatura na altura da Estrada Rio-São Paulo, na altura do quilômetro 37, ou até mesmo dentro da Lagoinha.