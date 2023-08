Corpo do modelo que caiu do terceiro andar de uma boate será sepultado nesta quinta

Rio - O corpo do modelo Suede de Oliveira, que morreu após cair do 3° andar da boate Street Lapa, será sepultado, nesta quinta-feira (10), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio. A cerimônia começará, às 11h, com o velório na capela F e o sepultamento está previsto para às 14h30.

O modelo tinha 44 anos e sofreu o acidente na boate, que fica na Lapa, no Centro do Rio, na madrugada da última segunda-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) notificou a Street Lapa com um auto de interdição no dia 2 de janeiro de 2021. No entanto, desde então, o local estava funcionando normalmente.

Nas redes sociais, além de lamentar a morte, a boate disse que a fatalidade não é resultado de problemas estruturais. Na publicação, a Street Lapa salientou que o acidente não aconteceu na pista principal e que o local é apto ao funcionamento, pois possui todas as licenças e liberações.

Relembre o caso

Suede de Oliveira morreu depois de cair do 3° andar da boate Street Lapa. De acordo com uma amiga próxima, que preferiu não se identificar, o modelo perdeu o equilíbrio e caiu por volta das 4h.

Bombeiros do Quartel Central foram acionados às 3h43 e, no local, os militares encontraram o homem caído no chão com o quadro de saúde grave. Suede foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso está sendo investigado pela 5ª DP (Mem de Sá). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte.