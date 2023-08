Problema de energia paralisa viagens de trem e passageiros precisam descer e andar até as estações

Rio - Um problema no sistema de energia da SuperVia fez com que algunes trens ficassem parados no meio do trajeto das viagens, na manhã desta quinta-feira (10). Passageiros precisaram descer das conduções e andar até as estações. As paradas Central do Brasil e Praça da Bandeira ficaram fechadas para embarque e desembarque por cerca de uma hora.



De acordo com a concessionária, técnicos trabalharam para restabelecer a operação do transporte, que já foi normalizada. Durante o conserto, que durou cerca de duas horas, foi necessária a troca de composição em São Cristóvão para quem desejasse seguir viagem e na estação Maracanã.

Um vídeo, publicado nas redes sociais, mostra a indignação de um passageiro que precisou saltar do trem que ficou parado e andar até a estação.





João Lucas Pontes, 25 anos, estava em um dos trens que pararam e relatou o ocorrido. “Peguei o trem na estação de Piedade sentido Central, estava tudo certo até que logo depois da estação da Praça da Bandeira o trem ficou parado. A sinalização do trem informava que estava esperando liberação do tráfego, mas normalmente isso não demora muito. Fiquei 30 minutos com o trem parado até que o pessoal perdeu a paciência, abriu a porta do trem e começou a descer e caminhar até a Central. Foram uns 10 minutos andando pelos trilhos até chegar na plataforma”, comentou.



Ele também relata sobre a demora para o suporte e que pessoas com idade avançada tiveram complicações. “Muitas idosas com dificuldade, teve um idoso que caiu ao descer do trem, não sei se machucou. Alguns passageiros estavam se ajudando. Quando eu estava já andando, vi um cara da SuperVia indo com uma escada na direção do trem, e tinha mais uns dois orientando para onde deveria ir. Antes da escada chegar nem ajudar a descer do trem estavam ajudando”, disse.

