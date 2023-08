Vôlei Paty vence título infantil feminino pelas Regionais da Liverj

No último domingo (8), a equipe infantil feminina do Vôlei Paty voltou vitoriosa para casa na última rodada da categoria pelas Regionais de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, um evento oficial do calendário da Liga Carioca de Voleibol. Os jogos foram disputados no Ginásio Municipal do Matadouro, em Barra do Piraí.



A equipe venceu as disputas com o time da casa e o Top Vôlei, de Resende. “Este é um título muito especial pra nós! Estamos trabalhando há um tempo na equipe infantil feminina, e, graças ao excelente desempenho das meninas, já estamos colhendo frutos. Temos um grupo muito dedicado e focado durante os treinos, e todas elas têm um DNA vencedor. Essa geração irá trazer muitas alegrias para nosso município!”, declarou o treinador David Jordão.



"O prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo Dentista entendem o esporte como uma força capaz de transformar vidas. Temos orgulho em dizer que, hoje, cerca de 900 crianças e adolescentes são beneficiadas pelas nossas diversas escolinhas gratuitas - apenas um dos reflexos dos investimentos públicos nesta área", disse o secretário de Esporte e Lazer de Paty do Alferes, Luiz Fernando Espíndola.



Enquanto a equipe infantil encerrou com chave de ouro sua participação nas Regionais, os times mirim feminino e juvenil masculino seguem na disputa e entram em quadra novamente no dia 3 de setembro, em Resende.





