Cadela é morta após ataque de três cães da raça pitbull em Itaboraí

Rio - Três cães da raça pitbull atacaram um cadela que passeava com uma adolescente na tarde desta quarta-feira (9), no bairro Joaquim de Oliveira, em Itaboraí. A jovem e 13 anos conseguiu fugir, mas o animal foi morto durante o ataque.

Por volta das 14h20, a menina saiu para passear com as cadelas Panqueca e Mocinha pelo birro. Cerca de cinco minutos depois, o cães as atacaram ainda na esquina da rua.

"Minha filha sempre passeia com as duas cachorras. Ao sair, ela observou que estava vindo os outros cachorros, mas eles não aparentavam que atacariam. Mocinha sempre foi bem 'dada' na rua, não podia ver cão na rua que já queria brincar. Panqueca é mais antissocial. Por isso, provavelmente, Mocinha ficou na frente e virou alvo dos cachorros", contou o tutor do animal atacado, que preferiu não se identificar.

Uma mulher que presenciou os ataques contou que ficou preocupada com a possibilidade de que a criança fosse atacada. Ela conseguiu ajudar a menina a sair do local e chamou os familiares.

"Foi um desespero para a menina. Eu e minhas alunas, incluindo uma criança, vendo a menina pedir socorro e sem reação. O pitbull foi direto no pescoço e eu já sabia que não tinha mais jeito. Minha preocupação era a menina e o outro cachorro. Ela queria salvar a cadelinha dela. Ela sentou no chão, agarrado com a outra cadela e minha preocupação era que os pitbulls voltasse", relatou.

De acordo com relatos de moradores da região, esses mesmos cães já teriam atacado outros animais na região. "Estamos vivendo isso com frequência aqui no bairro. Eu tenho meu cachorro e nem posso passear com ele pelo bairro por causa desses irresponsáveis que deixam seus cães soltos na ruas", relatou um perfil nas redes sociais.

"Sentimos, na pele, o pânico e desespero de receber uma ligação, no meio do dia, da sua filha sem conseguir falar direito, só chorando no telefone. Ter que sair correndo do trabalho para ajudar e pedir a Deus proteção. Sem contar na falta que a Mocinha vai fazer. Por mais que seja um animal e que eles morram, a gente espera que morram de velhice ou alguma doença. Não um ataque de cães. Não dá para entender por que as pessoas não pensam na consequência que a força desse animal pode realizar", lamentou o tutor.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí) e o tutor dos três cães foi identificado. Ele foi intimado para prestar esclarecimentos na delegacia. "Outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso", comunicou a Polícia Civil.

* Reportagem do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Flávio Almeida