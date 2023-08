Jovem que fugiu por janela de delegacia é preso em Resende

Um jovem, de 19 anos, que fugiu por uma janela da delegacia de Resende foi preso nesta quinta-feira (10). Ele foi encontrado em uma casa abandonada, no bairro Novo Surubi. Ele havia sido detido com drogas no dia 19 de julho, mas fugiu antes de prestar depoimento De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para o local pela Polícia Militar (PM). Enquanto um dos agentes prestava depoimento sobre o caso, o suspeito aguardava em uma sala de triagem sob custódia de um outro PM. Durante um momento de afastamento, o homem fugiu, mesmo algemado, por uma janela localizada no alto da sala.Em nota, na época, a assessoria de imprensa da PM disse que "instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias da fuga de um preso que encontrava-se sob supervisão de um policial militar no interior da delegacia". O agente em questão foi preso e autuado.Nesta quinta-feira, a PM recebeu uma denúncia sobre a localização do foragido. Ele foi encontrado escondido dentro de uma casa abandonada. No local também foi encontrada uma mochila com drogas. Ao todo, foram apreendidos 71 pinos de cocaína e 31 trouxinhas de maconha.O jovem foi levado novamente para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele já possui passagens pelo mesmo crime, além de homicídio e associação para o tráfico. O material ilícito ficou apreendido.