Vão pingar R$ 2 bi para os busões

No BRT, serão investidos quase R$ 2 bilhões pela União. Será possível comprar cerca de 700 ônibus, requalificar o corredor Transoeste e construir novos terminais e garagens.

A previsão é que o Sistema BRT opere plenamente com seus quatro corredores, incluindo a reforma da Transbrasil, com 100% dos ônibus novos no início do próximo ano.

Além dos novos ônibus, já em operação nos corredores Transolímpica, Transcarioca e em parte do Transoeste, a partir de novembro e até março a cidade receberá os outros 270 articulados comprados para o Transoeste e o Transbrasil.