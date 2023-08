Polícia prende ex-agente penal foragido por tráfico de drogas

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (11), o ex-policial penal Helio de Oliveira Silva, foragido por tráfico de drogas. Ele foi encontrado e detido por policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) no Loteamento São João, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio.

Em 2012, Helio havia sido preso em flagrante por entrar com drogas no presídio Muniz Sodré, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Após responder em liberdade, ele foi condenado condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado e estava foragido desde 2021.

Nesta sexta-feira, os policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) foram informados pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) sobre o paradeiro do ex-agente. Ele foi preso em casa, na Rua Nove, e não ofereceu resistência.

Helio foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena.