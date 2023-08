Laudo indica que fisiculturista morreu por inalação de fumaça e fuligem durante incêndio no Anil

Rio - O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o fisiculturista Hugo Sérgio Pereira do Nascimento, vítima de incêndio em apartamento no Anil, Zona Oeste, morreu por inalação de fumaça quente e fuligem. De acordo com os peritos, o homem teve 100% do corpo atingido por queimaduras de terceiro grau e queimadura nas vias aéreas.A divulgação da causa acontece cerca de 24 horas após a companheira de Hugo, Larissa Mello Viana Silvana, de 26 anos, prestar depoimento na 32ª DP (Taquara) . A mulher estava no apartamento no momento em que o incêndio aconteceu e conseguiu sair do local. A filha do casal, de 6 anos, também sobreviveu.

Fisiculturista Hugo Sérgio ao lado da mulher Larissa Mello Viana Silveira Reprodução

Em sua fala, a companheira teria negado que ela e Hugo tivessem discutido naquele dia. A informação havia sido passada por vizinhos do casal, que teriam ouvido brigas durante a madrugada. "Não existiu briga nenhuma, eu não sei de onde tiraram isso", afirmou na saída da distrital à imprensa.Larissa também disse que a filha do casal, que segue internada em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, foi salva por um homem chamado Marlon, e que este rapaz não é morador.A viúva disse acreditar que a cachorrinha da família conseguiu se salvar pois Hugo Sérgio a jogou pela janela. Inicialmente, amigos do fisiculturistas disseram que ele havia morrido tentando salvar a filha e a cadela. Ainda em sua fala, Larissa também negou que tivesse provocado o início do incêndio. O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli apontou que o incêndio foi causado por um acidente termoelétrico ou curto-circuito. O uso de uma extensão na tomada da sala teria iniciado as chamas."As pessoas criaram (a história de) que ela trancou ele dentro do quarto, que ela botou fogo na casa, e o laudo é muito claro. Foi um curto na tomada da sala e ela não tinha nem maçaneta dentro do quarto, não tem como trancar ninguém", disse a advogada. "A verdade apareceu e ela é uma só. Agora, o foco é minha filha", completou Larissa.O caso do fisiculturista aconteceu no último dia 29 de julho. Na data, ele, a mulher e a filha, de 6 anos, estavam dentro do apartamento quando as chamas começaram. O fisiculturista foi enterrado no dia seguinte, domingo (30), no cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. A menina teve 30% do corpo queimado e deve passar por cirurgia, nesta sexta-feira (11), no Hospital Souza Aguiar. O fisiculturista foi enterrado