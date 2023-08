Operação remove sete construções irregulares no Recreio dos Bandeirantes

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu, nesta sexta-feira (11), sete construções irregulares no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), as estruturas, que seriam utilizadas para comércio ilegal, ocupavam uma área pública de aproximadamente 600 metros quadrados.

A operação de demolição aconteceu na Avenida Gilka Machado, esquina com a Rua DW. Além das construções irregulares, os agentes também removeram um banheiro, feito em alvenaria, que iria atender o comércio ilegal.

fotogaleria

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, disse que as construções não tinham licença da prefeitura. "Essas estruturas foram construídas irregularmente no Terreirão, sem permissão e de forma desordenada", afirmou o secretário.

Além da Seop, a Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens, Guarda Municipal, Comlurb, Rioluz, Iguá e Light também participaram da ação.



Como as estruturas estavam ocupando 600 metros quadrados do espaço público, Raphael Lima, subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, disse que o objetivo da operação era retomar essa área. "Essa ação teve como objetivo resgatar um espaço público, que estava sendo usado de forma indevida, para devolver à população", disse.