Mulher de Gabriel Monteiro revela rotina e relação do casal dentro de presídio em Bangu

Rio - A perita contábil Ana Carolina dos Santos Chagas, de 22 anos, esposa do ex-vereador Gabriel Monteiro, falou, nesta sexta-feira (11), pela primeira vez sobre a relação do casal. Os dois se casaram dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, no último dia 10 de maio, onde o ex-PM está preso preventivamente acusado de tentativa de estupro desde novembro do ano passado.



Em entrevista ao portal "Léo Dias", a companheira do ex-PM disse acreditar que ele é vítima de uma injustiça. "Eu acredito sim que ele seja vítima de injustiça, Gabriel jamais faria algo do tipo”.



Carolina explicou ainda que os dois se conheceram em 2017, mas que só começaram a namorar em 2018. "Ele ainda era policial militar e não havia entrado na política", contou.



Segundo a perita contábil, a rotina para as visitas ao ex-parlamentar é complicada. Além disso, Carolina afirmou que Monteiro não tem nenhuma regalia dentro do presídio em Bangu.



“A rotina é exaustiva porque é distante e tem esse desgaste de chegar até lá e, diferente dos que as pessoas pensam, Gabriel não tem regalias dentro do presídio, Gabriel é um preso como qualquer outro da unidade dele lá", explicou.



Preso em novembro



O ex-parlamentar está preso desde novembro do ano passado, acusado de estuprar uma estudante, de 23 anos. Monteiro também é réu em processo por armazenar filmagens onde manteria relações sexuais com uma adolescente.



O ex-vereador perdeu seu mandato na Câmara Municipal do Rio em agosto do ano passado. A cassação foi justificada por quebra de decoro parlamentar devido as acusações de estupro, assédio sexual e também por forjar vídeos para seu canal no YouTube.