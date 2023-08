Corpo carbonizado de professora sequestrada é localizado em Senador Camará

Rio - A Polícia Civil encontrou, nesta sexta-feira (11), o corpo da professora Vitória Romana Graça, de 26 anos, carbonizado na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. A jovem estava sequestrada desde a última quinta-feira (10). A ex-sogra da vítima foi presa e a ex-namorada apreendida, suspeitas de envolvimento no crime.



Agentes da 35ª DP (Campo Grande), após trabalho de inteligência, identificaram como provável paradeiro da vítima a casa da ex-companheira, na comunidade Cavalo de Aço. As equipes foram até o local, e localizaram Paula Custódio Vasconcelos e C.V.B., ex-sogra e ex-namorada, respectivamente, em tentativa de fuga pela Avenida Santa Cruz. Imediatamente, a mulher foi presa e a adolescente, detida.



Durante a ação, um corpo carbonizado foi localizado pelos policiais. Após exames periciais, foi confirmado que se tratava de Vitória Graça. De acordo com o comando da unidade, a vítima foi atraída para a comunidade pela ex-namorada. No local, ela foi sequestrada e diversas transferências bancárias foram realizadas de sua conta-corrente. Além disso, sua família recebeu solicitações de resgate. Posteriormente, a professora foi morta.



Segundo a Polícia Civil, Paula Custódio Vasconcelos já possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado.



Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram a morte de Vitória, além de expressarem condolências aos familiares da vítima.