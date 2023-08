Gostaria de fazer uma reclamação à empresa Enel por conta das constantes quedas de luz que estão ocorrendo nas ruas Uruaçu, Italva, Jandira e Rio Verde, no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Sempre falta luz em uma só fase e ficamos sem energia diariamente. Estamos tendo muitos prejuízos, com aparelhos queimando, etc. Se continuar assim, serão processados por todos.