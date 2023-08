Nem sempre está tudo 100%

Moroco admite que nem sempre a relação de pai e filho está 100%. Como qualquer família, eles têm dias não tão bons e também se desentendem, mas não deixam que isso se torne nítido em suas apresentações.

"Às vezes não estamos bem, mas a gente tem um respeito pela nossa profissão. Quando a gente atravessa as cortinas, é como se fosse um mundo diferente. A gente pode estar brigado, não falando um com o outro, mas entrando no palco, tudo muda".

Matraca se lembra de um dia triste, quando decidiu se apresentar e alegrar o público mesmo assim.

"Foi quando eu tinha 19 anos e perdi uma irmãzinha de apenas 7 anos em um acidente de carro. O dono do circo me falou para eu não trabalhar, mas eu disse: 'não consigo, tenho que trabalhar'", recorda ele, que que depois de muito ensinar as artimanhas do ofício ao filho passou a aprender com ele as novidades da profissão de palhaço.