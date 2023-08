Inspiração que vem desde o berço

Respeitável público! O Dia dos Pais chegou e nesta data especial contamos a história de dois filhos que se inspiraram nas profissões dos "coroas" e os enxergam como ídolos e referências desde a infância: um no circo e outro na música. O argentino Celso Alberto Filho, 35 anos, virou o palhaço Moroco por causa do pai, Celso Stevanovich, 60, que desde os 17 alegra crianças e adultos em suas apresentações pelo Brasil e o mundo como o palhaço Matraca.

"Como meu pai era palhaço, ele me ensinou a ser também. Na idade da minha filha eu já entrava com ele nas apresentações, mas sempre tive o sonho de ser trapezista e jogador de futebol", conta.

Ele chegou a aprender acrobacia e treinou trapézio, mas um problema o impediu que levasse o sonho adiante. "Eu tinha muito medo de altura" recorda Celso Filho, que agora é inspiração para a filha Ysis Caetano Stevanovich, de 5 anos, a palhaça Paçoquinha, que faz algumas apresentações com o pai e o avô.

O trio viaja o país com o Cirque Amor, que faz temporada na Barra da Tijuca até 27 de agosto. "O sonho de todo pai é a continuidade do filho fazer o que você começou e ajudá-lo. Fui um pai protetor e fora isso muito exigente para que não acontecesse o que aconteceu comigo quando comecei. Tive que aprender com a vida, meus tios me ensinaram no começo, depois tive que me virar sozinho", explica Stevanovich, que perdeu o pai, que trabalhava em circo, aos 13 anos.