Herança que se passa em vida

Super campeão de sambas de enredo em algumas escolas, o compositor Wanderley Monteiro, 62 anos, é a principal inspiração para o filho Alaan Monteiro, 31, que cresceu ouvindo o som do cavaquinho do pai em casa. Wanderley foi influenciado pelo irmão mais velho, que o ensinou a tocar violão, e pelo pai, que tocava acordeon em saraus no Morro da Babilônia, no Leme.

Alaan cresceu acompanhando a trajetória do pai na música, o que contribuiu para que a vontade de investir na carreira aumentasse com o tempo.

"Eu cresci com música dentro de casa, sendo praticada, sendo feita, cantada. Minha família é muito musical. Quando eu tinha 7 anos, já brincava com um instrumento ou outro". A partir daí, Alaan ganhou um cavaquinho do pai, que foi seu primeiro professor. E não parou mais. "Temos algumas músicas gravadas pelo Casuarina. Tem um álbum para lançar que fui o produtor musical. A influência não para nunca", diz Alaan.