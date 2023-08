'Minha filha era só alegria', desabafa mãe de criança morta no Morro do Dendê

Rio - Familiares de Eloah Passos, de 5 anos, que perdeu a vida após ser atingida por um tiro na comunidade do Dendê , na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro, neste domingo (13) para a liberação do corpo. Desolada, Cláudia da Silva Souza, mãe da vítima, falou brevemente com a imprensa ao deixar o local: "Estou muito triste. Minha filha era só alegria", desabafou a mulher, que também estava com uma das irmãs de Eloah no colo. Por conta do horário, o sepultamento acontecerá nesta segunda-feira (14), às 13h30, no Cemitério da Cacuia.