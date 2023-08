Guardadores de carro são presos por cobrança irregular de estacionamento na Urca

Rio - Guardadores de carro foram presos por policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) por cobrança irregular de estacionamento, neste sábado (12), nos arredores do Bondinho do Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul da cidade.



Segundo informações da Polícia Civil, a ação conjunta com a Polícia Militar, com trabalho de inteligência e o uso de drone, descobriu que o grupo cobrava de maneira irregular valores entre R$ 30 e R$ 70 para que os turistas estacionassem na região.



A operação tem o objetivo de reprimir a cobrança exorbitante e ameaçadora em um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. Os guardadores vão responder pelo uso irregular da profissão e por crimes contra a relação de consumo.