Operação contra milícia recupera 11 veículos em Santa Cruz

Rio - Policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), realizaram, durante a noite deste sábado (12), uma operação contra a atuação de milicianos, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ao todo, armas e 11 veículos foram apreendidos. Houve troca de tiros no local.



Agentes estiveram na Avenida Tamandaré, em Manguariba para verificar uma denúncia sobre a milícia na região. No local, os militares encontraram um grupo de suspeitos, que abriu fogo contra os policiais. Após o confronto, os homens conseguiram fugir.



Foram apreendidos 11 veículos, além de uma pistola, um simulacro de pistola, munições de pistola e fuzil, um carregador de fuzil, placas de coletes balísticos, fardamento diversos, materiais táticos e um celular.



A ocorrência foi registrada na 36ª DP (Santa Cruz).