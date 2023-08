Familiares de Eloah Passos, de 5 anos, que perdeu a vida após ser atingida por um tiro na comunidade do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio, ontem, para a liberação do corpo. Desolada, Cláudia da Silva Souza, mãe da vítima, falou brevemente com a imprensa ao deixar o local: "Estou muito triste. Minha filha era só alegria", desabafou Cláudia, que também estava com uma das irmãs de Eloah no colo. O sepultamento acontecerá hoje, no Cemitério da Cacuia, às 13h30.

A criança foi atingida enquanto brincava em seu quarto no sábado. Socorrida por um mototáxi e uma vizinha para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha, ela não resistiu aos ferimentos.

Ao MEIA HORA, o tio de Eloah, Michael Abe, 43, contou que não havia troca de tiros no momento em que a sobrinha foi ferida. A família afirma que o disparo partiu de policiais militares que atuaram na região. "Não teve troca de tiros, não teve operação e não teve confronto. Teve foi uma polícia despreparada. O tiro nunca ia vir de cima como estão falando. Tá difícil, da forma que foi... Ela tinha 5 anos", disse ele.

A morte de Eloah aconteceu após momentos de tensão nas proximidades do Dendê, depois de um adolescente de 17 anos também morrer baleado. Segundo a PM, uma equipe do 17º BPM teve a atenção voltada para dois homens em uma moto, na Rua Paranapuã. A corporação afirmou que o ocupante da moto, que seria o adolescente W. E., estava com uma pistola e atirou contra os policiais, gerando um confronto.