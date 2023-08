Chuva e neblina no Rio causam cancelamentos de voos e atrasos no aeroporto Santos Dumont

Rio - A cidade do Rio amanheceu com nebulosidade e chuva nesta segunda-feira (14) , segundo informações do Alerta Rio. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), foram registrados 62 voos cancelados e 46 atrasaram devido a falta de visibilidade e chuvas até às 11h, no Aeroporto Santos Dummont, no Centro do Rio. O município segue em estágio de mobilização desde a noite de domingo (13). No Aeroporto Santos Dummont, os guichês ficaram lotados e passageiros enfrentaram horas de espera e longas filas no saguão do aeroporto. A Infraero informou que, "o Santos Dumont operou de 6h20 às 10h01, abaixo dos mínimos para decolagens em função de condições meteorológicas adversas. E, no momento, as operações se encontram normalizadas, os pousos e decolagens ocorrem com auxílio de instrumentos", disse o comunicado.