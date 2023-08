Familiares se despedem de MC Kátia em velório no Rio

Rio - O corpo de MC Kátia foi velado, nesta segunda-feira (14), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio. A funkeira, uma das pioneiras no gênero, foi internada no início de julho para a retirada de um tumor. Após complicações, a cantora teve uma trombose e precisou amputar a perna direita. A artista de 43 anos faleceu no último domingo.

Aos prantos, DJ Leonardo, viúvo da cantora foi amparado pelo pai e sogro da artista, Jorge William. Filha de MC Kátia, Michelle usou uma jaqueta com desenhos inspirados na carreira de sua mãe.



A funkeira precisou ser internada no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, para a retirada um mioma de cinco quilos. MC Kátia era considerada pioneira do funk carioca, que começou nos anos 2000. A cantora bombou com a música 'Ah tá vai me pegar'. Também ganhou notoriedade com a música 'Palinha de hematoma'.



A funkeira pretendia retomar a carreira musical e chegou a participar do clipe de "Rainha da Favela", música da cantora Ludmilla, ao lado de outros grandes nomes do funk.