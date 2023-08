Chora, cavaco!

A Beija-Flor de Nilópolis lançou no último domingo, em seu canal no YouTube, os clipes dos dez sambas concorrentes que estão na disputa para o Carnaval 2024. As obras receberam a voz do intérprete oficial, Neguinho da Beija-Flor. Segundo o site Carnavalesco, as gravações ocorreram no MC Studio, em Marechal Hermes.

O diretor de carnaval Dudu Azevedo disse que a ideia de gravar os sambas em clipes na voz de Neguinho foi do próprio intérprete. "Tudo na Beija-Flor a gente conversa, existe sempre uma construção muito coletiva. E foi em um grande bate-papo que o Neguinho demonstrou essa vontade", disse.

O cantor destacou a importância de ter as obras na voz dele desde agosto:

"Nessa ocasião da escolha, os intérpretes das escolas costumam defender os sambas nas disputas de diversas coirmãs. Então, para não ficar o samba vencedor na voz de outro intérprete é que surgiu esse modelo. Isso já está acontecendo também na Grande Rio e soube que outras escolas devem adotar no próximo ano".