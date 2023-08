Gostaria de fazer uma denúncia. Em Belford Roxo, no bairro Vale do Ipê, na Estrada Manoel de Sá, vários fios arrebentados estão estirados no meio da via. Já tem uma semana que os moradores precisam desviar e a Light não veio até agora, apesar de termos feito reclamações e solicitação de reparo. Temos que vigiar ainda mais as crianças, que podem levar choques e até morrer por isso.