Pacientes e funcionários saem às pressas em unidade do INCA após vazamento de substância

Rio - Um vazamento de substância assustou pacientes e profissionais que tiveram de sair às pressas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) III, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta terça-feira (15). O local precisou ser evacuado por cerca de uma hora por conta do incidente.

De acordo com a direção do instituto, a ativação do protocolo de emergência foi causada por um balão de nitrito do centro cirúrgico do hospital que teria gerado fumaça. Com isso, o sistema de resfriamento e os alarmes foram disparados e uma cirurgia que acontecia no local precisou ser interrompida.

A direção da unidade explica ainda que apesar do susto a situação foi prontamente controlada pela equipe de segurança e funcionários do hospital, que procederam à evacuação do local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros do Grajaú foi acionado e compareceu ao local. Ninguém se feriu no incidente.



"Os bombeiros conduziram uma avaliação minuciosa das instalações para garantir a completa segurança do ambiente", informou o Inca, que já liberou as instalações para a retomada dos atendimentos ambulatoriais. As cirurgias que seriam feitas no local, contudo, tiveram de ser transferidas para a Unidade II, que fica na Rodoviária.

De acordo com o diretor da unidade, Marcelo Bello, os procedimentos foram realocados por conta do forte cheiro do material gerado no incidente. "A substância é utilizada num laboratório de patologia. Ela provocou uma fumaça muito grande, um cheiro muito forte e houve um medo que fosse um princípio de incêndio. O que não era, era só um vazamento mesmo e que foi rapidamente controlado", explicou.