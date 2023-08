SANTO ESTEVÃO DA HUNGRIA: Nasceu em 979, e era filho de um duque convertido por Santo Adalberto de Praga. Até o ano de sua morte, em 1038, ele se preocupou com o aprofundamento de seu povo nas graças do Cristianismo, estreitando sua relação com o Papa e a Igreja de Roma, sem jamais se esquecer de formar a hierarquia eclesiástica da Hungria, tal como a construção de vários mosteiros e igrejas, além de propagar a devoção a Nossa Senhora.