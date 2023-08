Rango bom e barato de volta à mesa

O Restaurante do Povo da Central do Brasil, fechado desde 2018, reabriu as portas na manhã de ontem. O espaço promete oferecer até 3 mil refeições por dia a R$ 1. O governador Cláudio Castro e a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Rosangela Gomes participaram da reinauguração, que teve distribuição de 600 refeições gratuitas.

O novo refeitório foi construído na Rua Barão de São Félix, entre a estação do VLT e o Terminal Américo Fontenelle, no Centro. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. Pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam.

"Essa inauguração é muito simbólica para o governo estadual porque vai impactar diretamente a vida do trabalhador que sai de casa cedo e, muitas vezes, não tem condições de ter um almoço de qualidade e nutritivo. Também estamos olhando por aqueles que vivem em situação de rua, garantindo a necessidade mais básica que existe, que é de se alimentar dignamente", disse Castro.

O restaurante, 11º em atividade no estado, recebeu investimento de R$ 9 milhões. O trabalho será coordenado em parceria com a Fecomércio RJ, por meio do Sesc RJ. Além das refeições, futuramente haverá outros serviços para a população vulnerável.

A expectativa do Governo do Estado é que pelo menos outros quatro restaurantes do povo sejam inaugurados até o fim deste ano: Madureira, na Zona Norte; Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense; e Barra Mansa, no Sul do estado. A unidade que fica no Méier deve ser entregue no início do próximo ano.

No do Centro, os bichos de estimação podem ficar em um espaço criado na entrada do restaurante, onde há casinhas, água e ração.