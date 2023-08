Homenagem ao grande Betinho

O nome do restaurante do Centro é uma homenagem ao sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, que morreu em 1997, e é considerado o pai do combate à fome no Brasil. Idealizador da campanha Natal Sem Fome, ele foi um dos mais importantes ativistas dos Direitos Humanos no país. Também era dele o nome da primeira unidade, localizada na Central, e inaugurada em 2000.

A nova unidade recebeu Selo Verde de Gestão Socioambiental Responsável, do Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes. Segundo o secretário de Infraestrutura e Cidades Uruan Andrade, foram usadas técnicas alinhadas às questões ambientais.

"Tivemos a preocupação de investir em um espaço que será um marco na construção sustentável. A técnica usada na construção dispensa o uso de cimento, o que reduz o consumo de água e energia".