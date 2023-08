Moro na Avenida Visconde de Albuquerque, na esquina com a Rua Timóteo da Costa, no Leblon. Praticamente toda semana falta luz no prédio e em todo o Alto Leblon. O transformador não suporta tanta carga. A Light demora para consertar e não toma providências para melhorar o serviço a longo prazo, como, por exemplo, colocar mais um transformador para não sobrecarregar o único que nos atende nessa área.