Aqui no Rocha, bairro de São Gonçalo, a qualquer momento os tais semáforos assassinos vão presenciar alguém morto. O tempo que os idosos e crianças têm para atravessar três pistas é ridículo. Ninguém consegue fazer isso em segundos. Queremos saber o motivo de o prefeito não disponibilizar um guarda para colocar ordem no trânsito do bairro, algo tão básico.