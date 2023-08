Comerciante assassinado a tiros é sepultado na Zona Norte

Rio - O comerciante Raimundo Ubiratan de Souza Lima, o Bira, de 62 anos, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (16), no Cemitério do Catumbi, na Zona Central do Rio. Cerca de 100 amigos e familiares estiveram na cerimônia para homenagear o dono de bar que era querido na região onde trabalhava.

Proprietário do Cantinho do Pechincha, em Jacarepaguá, há 30 anos, Bira foi morto a tiros por um grupo de criminosos no momento em que abria o estabelecimento, na manhã de segunda-feira. Ele deixa quatro filhos.

"Tive uma honra em conhecer esse guerreiro trabalhador. Meus sentimentos toda família. Camarada gente fina", escreveu um cliente nas redes sociais. Durante o enterro, amigos se emocionaram e choraram próximo ao túmulo.

O assassinato está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital, que realizaram perícia no local do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do ataque. Moradores da região acreditam que a execução pode estar ligada à cobrança de uma taxa de segurança ilegal por parte da milícia que atua na área.