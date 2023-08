No Centro de São João de Meriti, próximo à Praça do Skate, existe esse prédio interditado há mais de dois anos pela Defesa Civil por risco de desabamento. Deram o mesmo prazo para o proprietário executar as obras necessárias e, caso não cumprisse, a prefeitura faria a demolição. Acontece que esse prazo já passou, o proprietário não fez nada e muito menos a prefeitura. O prédio continua deteriorando-se cada vez mais. Caixa d'água sem tampa virou criadouro de mosquito da dengue.