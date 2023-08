Mais de 1,4 mil ligações clandestinas de água são removidas em Nova Iguaçu

Rio - Mais de 1,4 mil ligações clandestinas de água foram identificadas, nesta quarta-feira (16), no bairro Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Águas do Rio, a irregularidade, que acontecia há 15 anos, desviou cerca de oito bilhões de litros de água. As fraudes impactavam o abastecimento de 23 bairros.



Segundo a concessionária, técnicos retiraram os "gatos" que estavam ligados à adutora. A empresa informou que, até o conserto da tubulação, o fornecimento de água precisou ser suspenso.



"As ligações clandestinas prejudicam toda a rede. Além de fragilizar a estrutura da adutora e contribuir com a ocorrência de rompimentos e vazamentos, elas reduzem a pressão no sistema e afetam a distribuição e a qualidade da água que chega na casa das pessoas”, explicou Felipe Esteves, diretor-executivo da Águas do Rio.



Para regularizar as ligações e manter o abastecimento local, a empresa implantou 16 km de rede e instalou dois sistemas de bombeamento, que vão manter o abastecimento de moradores dos bairros Danon, Iolanda, Mangueira e Jardim Palmares, em Nova Iguaçu.